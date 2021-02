Ich verfolge die Börse seit 2006 und durfte die Bankenkrise 2008 mit erleben und wertvolle Erkenntnisse sammeln. In einem global wachsenden Markt mit vielen Konjunkturprogrammen sollte es vielen Menschen ohne Schwierigkeiten möglich sein, Geld an der Börse zu verdienen. Die Kunst besteht darin, immer einen kühlen Kopf zu bewahren und sich von zwei den zwei elementaren Faktoren nicht steuern zu lassen - Gier und Angst. show more

