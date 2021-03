Ich beschäftige mich bereits seit einigen Jahren in meiner Freizeit mit dem Thema Börse. Bei meinem eigenen Depot verfolge ich eine mittel- bis langfristige Strategie, bei der ich versuche, meines Erachtens, unterbewertete Aktien zu recherchieren und in diese anschließend zu investieren. Mit einem langfristigen Ansatz lässt es sich, aus meiner kurzen Erfahrung heraus, ruhiger schlafen. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years