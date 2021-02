Smartinvestor99

Ich habe mit mittlerweile über 25 Jahren im Wertpapiergeschäft viele Krisen und Höchstkurse gesehen. Meine Erfahrung und meine Expertise liegt hauptsächlich im Aktienbereich und in aktienähnlichen Themen. Ich habe mein Portfolio für Derivate freigeschaltet, damit mit ich bei der Gestaltung des Portfolios alle Möglichkeiten habe. Absicherungsstrategien in Sondersituationen gehören genauso dazu, wie auch die Nutzung der Volatilität zum Bau von aktienähnlichen Strategien mit einem besseren Chance/Risiko Verhältnis. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years