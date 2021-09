Siegfried Prieler

25+ Jahre Erfahrung mit Wertpapieren. wikifolio ist eine großartige Idee Für den Kunden bleiben bei klassischen Aktienfonds die Informationen zur Strategie bzw. Handelsidee sehr vage – der Anleger bekommt Informationen zu Fondvermögen, Anlageschwerpunkte und Regionen. Zur Umsetzung gibt es von den Akteuren keinerlei Informationen. Völlig im Dunkeln bleibt, welche Aktien warum gekauft und verkauft werden. wikifolio bietet volle Transparenz Ein wikifolio Trader kann seine Handelsidee bis ins Detail erläutern. Die Umsetzung der Strategie ist systembedingt vollkommen transparent. Jeder Kauf und Verkauf wird im wikifolio in Echtzeit veröffentlicht. Alle Trades werden lückenlos dokumentiert und sind für jeden sichtbar. Wenn dann der Trader noch in Kommentaren seine Gedanken mit dazu gibt, wird es fast so, als hätte man selber gehandelt. wikifolio erhöht die Performance Erst nach dem Verkauf des wikifolio-Zertifikates fällt die Kapitalertragsteuer, die Kirchensteuer und der Solidaritätszuschlag an. Für Gewinne, die bei Umschichtungen innerhalb des wikifolios realisiert werden, fallen keine Steuern oder Abgaben an. Der gesamte Bruttoerlös kann wieder investiert werden. Das kann die Performance eines wikifolios deutlich gegenüber Direktinvestitionen erhöhen. Kapitalertragsteuer, Kirchensteuer und Solidaritätszuschlag machen ja ca. 28% des Gewinnes aus, die nicht wieder investiert werden können. show more

