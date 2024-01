meine erfahrungen beruhen auf das handeln jeglicher wertpapiere, seit 2000. hatte damals am neuen markt viel verloren. im nachhinein mit wenig kapitaleinsatz mehr versucht auf sicherheit zu traden. dabei kam wenig gewinn zu tage. ein guter mischfond hätte mehr rendite eingebracht. das grösste manko war das sogenannte kleinanlegerverhalten. verluste aussitzen gewinne begrenzen. in diesem portfolio versuche ich durch weniger risiko und verändertem verhalten gewinn zu erzielen. show more

