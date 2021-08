Christoph Huter

Ich habe vor ~20 Jahren erstmals mit 1-2 Investments begonnen und auch gleich verloren. Vor 14 Jahren dann nochmal probiert, mehr gestreut und auch rasch Gewinne gemacht. Klassische Fonds dagegen sind oft viel zu gebunden an ihre Anlagestragie. Selbst dem besten Fondmanager sind bei drohenden Verlusten am Gesamtmarkt, die Hände ziemlich gebunden. Auch aufgefallen ist mir, dass viele Bankberater im Investmentbereich wirklich ahnungslos sind. Oft werden nur die bankeigenen Produkte angepriesen. Die Entscheidung selbst zu investieren war daher schnell getroffen: Ich investiere seit ~10 Jahren im höheren Risikobereich, d.h. Aktien, Optionen, Zertifikate, CFD's, in Rohstoffe, Indizes, sowie seit einigen Jahren auch in Krypto. Auch als Zertifikate(insbesondere mit Hebel). Meine Vorausschau: Nachdem wir aktuell in der Revolution durch Sensoren, Artificial Intelligence und dem Payment sind, wird in kurzer Zukunft, die Robotik und Dronenindustrie kommen. Skeptisch bin ich, ob sich Social Media ohne weiteren Mehrwert so hochpreisig halten kann. Kontinuierlich wird die Digitalisierung, Unternehmen verdrängen, die nicht in der Lage sind mitzuhalten. Die BigTechs treiben diesen Trend voran. Pro Woche investiere ich oft 8-16 Stunden in Research und Investments. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years