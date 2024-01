Stefan Grübler

Vor 14 Jahren habe ich vom Klimawandel gelernt und musste in jedem darauffolgendem Jahr feststellen, dass dieser von Politik und europäischen Wirtschaftsstrukturen nicht gelöst wird. Privat war für mich seit jeher klar niemals in Klimawandel beschleunigende Firmen zu investieren. Stattdessen suchte ich mir in den letzten 6 Jahren gute etablierte Unternehmen, die nicht direkt oder indirekt das Klima schädigen und gleichzeitig eine Lebenswertere Welt schaffen. Das gelang mir bisher sehr gut. Freunde erzählten mir von grünen Fonds und ETFs, die nach meiner Recherche jährlich hohe Kosten auf nicht einmal realisierte Gewinne verlangen. Mit meinem Wikifolio zeige ich, man kann in gute stabile Unternehmen grün und neutral investieren und dabei Rendite machen! show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 0 to 1 year