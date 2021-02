Stefan Schneider

show more

Ich bin 26 Jahre alt und arbeite bei einer Bank. Dort habe ich auch meine Affinität zu Wertpapieren entwickelt. Seitdem nutze ich große Teile meiner Freizeit, um mich in diesem Bereich weiterzubilden. Von der Levermann-Strategie bin ich besonders angetan, da sie für jeden Privatanleger einen einfachen, nicht zu zeitaufwendigen Ansatz der Aktienauswahl bietet. Wikifolios stellen für mich dabei als Kleinanleger eine interessante Form der Anlage dar, in der die Gebühren die Performance nicht so stark beeinflussen. Levermann-Bewertungen erhalte ich kostenpflichtig von levermann24.com. Buffets-Portfolio stammt von https://warrenbuffettstockportfolio.com/investlikeguru.html