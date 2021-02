Stefan Roth

Seit über 15 Jahren bin ich im Finanzbereich tätig. Von der Banklehre, über das Hochschulstudium in Banking & Finance, dem diplomierten Finanzanalytiker und Vermögensverwalter und einem Master in Wirtschaftsinformatik habe ich diverse Ausbildungsstufen durchlaufen. Selbst bin ich ein sehr aktiver Investor und stehe im täglichen Austausch mit Institutionellen Kunden und den besten Vermögensverwalter dieser Welt. Diese fundamentalen Ausbildungen und die Nähe zum Marktgeschehen verhilft mir Geschäftsmodelle, Finanzmarkttheorien und Trends zu verstehen und langfristig zu investieren. Meine Passion zur Charttechnik und Sentimentsanalysen unterstützt mich dabei noch zusätzlich. show more

