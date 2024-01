Sehr geehrte Investoren, mein Name lautet Steven Grothnes. Ich habe Mathematik und Physik an der Universität in Karlsruhe studiert und arbeite seit Ende 2018 in der IT-Beratung mit Schwerpunkt Data Science und Cloud Technologie. Privat interessiere ich mich besonders sehr für das Thema Geldanlagen. Ich investiere selber seit 2017 in verschiedene Finanzprodukte wie Aktien, Anleihen, Fonds, ETFs, offenen Immobilienfonds, Rohstoffen und Alternativen Anlagemöglichkeiten wie Kryptowährungen. Auch Knock-Out Produkte / Optionen habe ich in einer kleineren Phase ausprobiert. Mein vorrangiges Ziel ist es, stetige Gewinne sowohl für mich als auch für meine Investoren zu erzielen und dabei den Durchschnittsmarkt zu übertreffen. Ich persönlich bevorzuge dabei eine gewisse Stabilität, aber auch eine hohe und nachhaltige Gewinnchance / Performance. Um dieses Ziel erfolgreich zu realisieren, nutze ich vor allem charttechnische Analysen auf mindestens 5-10 Jahressicht (sodass man Effekte von verschiedenen Krisen auf den Chartkurs untersuchen und auswerten kann) und lege den Fokus eher auf etablierte Großunternehmen (gewisses Puffer und Stabilität in Krisenzeiten). Dennoch ist für mich eine ausgewogene Diversifikation von entscheidender Bedeutung, um Risiken und Volatilität zu minimieren. Da ich privat so gut wie jeden Tag meine eigenen Werte und Ergebnisse überprüfen, gehört es automatisch zur Routine, auch meine Wikifolios täglich zu überprüfen und gegebenenfalls zu reagieren. Generell verfolge ich aber eine sorgfältige Auswahl meiner Finanzprodukte, sodass Anpassungen eher nur wöchentlich bzw. monatlich geplant und notwendig sind. Tägliche Trades sind in meinen Wikifolios nicht geplant und zum Teil auch nicht notwendig. Meine Erfahrungen und mein Wissen teile ich gerne mit anderen, denn nur wenn man über seine Ideen und Ansätze diskutiert und verschiedenen Meinungen erhält, kann man die besten Entscheidungen finden. Ich danke Ihnen herzlich für Ihr Interesse und bin offen auf jedes Feedback und spannende Diskussionen. 😊 Mit freundlichen Grüßen show more

