Jörg Fichl

Softwareentwickler, bin aber seit Ewigkeiten an der Börse interessiert - bereits in 90er Jahren verschiedene Versuche mit neuronalen Netzen und dem, was heutzutage Robotrading genannt wird, durchgeführt, allerdings mit mäßigem Erfolg. Heutzutage setze ich eher auf simple Fundamentalanalyse: niedriges PEG, Absturz unter langjährigen KGV Durchschnitt, Sondersituationen. Das ließe sich mit geeigneten Datenquellen zum Teil sogar automatisieren, ich forsche weiter :) Ansonsten sehe ich Chancen in Crashs, Fehlverhalten von Führungskräften, Übertreibungen... show more

