Mein Name ist Adrian Straßburger. Ich bin ausgebildeter Bankkaufmann und beschäftige mich seit meinem 14. Lebensjahr mit der Anlage in Aktien. Inspiriert haben mich „The intelligent Investor“, sowie „Der entspannte Weg zum Reichtum“ aber auch „Der Weg zur finanziellen Freiheit“ und die Studie der TU Chemnitz „Systematische Überrenditen mit Standardstrategien“. Die Strategie setze ich seit Jahren um und konnte damit Überrenditen zu den vergleichbaren Indizes, bei besseren Risikomerkmalen, realisieren. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years