Frank Biller

Ich bin mit Leidenschaft am Kapitalmarkt aktiv. Die Idee von Wikifolio begeistert mich und ich will mich hier gern dem Wettbewerb stellen. Auch beruflich bin ich am Kapitalmarkt tätig und verfüge neben langer praktischer Erfahrung auch über eine umfassende Ausbildung. Hier will ich ohne große Einschränkungen meine Ideen umsetzen. Dabei kommt es mir nicht nur auf eine hohe absolute Performance an, sondern die Performance soll in einem angemessenen Verhältnis zum eingegangenen Risiko stehen. Mein Ziel ist es eine attraktive risikoadjustierte Performance zu erzielen und davon andere partizipieren zu lassen. show more

Awards of all wikifolios

Regular activity