Bereits während meines Studiums war ich fasziniert von den Möglichkeiten, die "Technische Analyse" auf Investmententscheidungen anwenden zu können. So bin ich nach meinem Studium seit vielen Jahren auch als aktiver Privatanleger an den Kapitalmärkten engagiert. Privat handele ich hauptsächlich mit strategischen Zertifikaten und ETFs, wobei für mich dabei der langfristige globale Ausblick mehr als die aktuelle Nachrichtenlage im Vordergrund steht. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years