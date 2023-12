Ich verfolge die Börse schon seit meiner Kindheit, war später am Neuen Markt investiert und dort viel Lehrgeld gezahlt. Habe über die Jahre alle Krisen durchgestanden und bin letzlich Buy-and-Hold-Anleger geworden. Beruflich bin ich als Angestellter tagsüber gebunden, so daß ich das Trading als mein Hobby verstehe. Ich setze deshalb auf langfristig orientierte passive Strategien, bei denen man die offenen Positionen nicht permanent überwachen muss. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years