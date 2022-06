Ulrich Dinges

Von Beruf bin ich Ingenieur. In meinen lezten 20 Berufsjahren war ich selbstständig. Seit 5 Jahren besitze ich Wertpapiere, seit 3 Jahren erfolgreich. Als Beimischungen dazu waren schon längere Zeit verschiedene Wikifolios, darunter auch kurzfristige Wikifolios die auf eine Kursveränderung das DAX gewettet haben. Mit meinem Wikifolio war ich längere Zeit inaktiv. Da ich vorher hier aufgeräumt habe und erst im März wieder mit Taden begonnen. Ich möchte einen Teil meines Geldes in diesem Wikifolio anlegen. Die Dividendenstrategie halte ich hier für nicht angebracht show more

