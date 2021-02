Alles begann mit Apple Aktien vor 8 Jahren.... Ich handele ca. 10 Trades pro Woche (Traderepublic, Scalable Capital, Consors und Kraken.com). Interessiert an H2, Wastemanagement, Nachhaltigkeit und kleinere Zockereien mit Knock-Outs und Optionsscheinen. Unterst├╝tzende Fundamentalanalysen und Inspirationen via Simply Wall Street. Aktiv auf LinkedIn und Twitter @philmuehle show more

Awards of all wikifolios

Regular activity