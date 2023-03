Seit ungefähr 10 Jahren betreibe ich Wertpapierhandel, vorwiegend in Form von Aktien und ETFs. Die Grundlage und das Interesse dafür entstammen meinem Studium. Meine vergangenen Tradingerfolge und -erfahrungen habe ich im Bereich IT, Energie (erneuerbar) und Automotive gemacht. Da meine Anlageideen in der Regel auf einen langen Zeitraum ausgerichtet sind, welche einem passiven Investment ähneln, investiere ich in meine Handelsideen wöchentlich ungefähr 10h. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 1 to 3 years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 1 to 3 years