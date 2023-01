Ich handle schon seit über sieben Jahren mit Aktien und verfolge die Märkte aktiv seit zehn Jahren. Meine größten Erfolge konnte ich durch Investments in Netflix, Ethereum und Bitcoin erzielen. In die Kryptowelt bin ich bereits im Jahr 2017 eingestiegen und somit privat auch early Investor. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years