Ich bin mit Unterbrechungen seit mehr als 20 Jahren an der Börse aktiv und habe das Ziel durch langfristigen Vermögensaufbau in etwa 20 Jahren fließend aus dem Berufsleben auszusteigen.

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years