TechTornado

Ich bin der Trader hinter 'Tech-Tornado', und meine Vision erstreckt sich über die kommenden 10 Jahre. Mein Ziel ist es, von den vielversprechenden Entwicklungen in aufstrebenden Technologiebereichen zu profitieren. Dieses Wikifolio ist meine Plattform, um in innovative Technologien und Märkte zu investieren, die das Potenzial haben, die Welt in den nächsten Jahren zu revolutionieren. Mit meiner starken technologischen Expertise und umfassenden Marktanalysen wähle ich mit Sorgfalt Unternehmen aus, die in vielversprechenden Sektoren tätig sind. Mein Fokus liegt auf Investitionen in Bereiche wie künstliche Intelligenz, erneuerbare Energien, biotechnologische Innovationen und andere aufstrebende Technologiefelder. 'Tech-Tornado' spiegelt meine Bemühungen wider, hohe Renditechancen zu generieren und langfristiges Wachstum zu erzielen. Dieses Wikifolio richtet sich an Investoren, die gemeinsam mit mir die Reise in die Zukunft der Technologie antreten und von den Chancen profitieren möchten, die sich in den nächsten Jahren eröffnen werden show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years