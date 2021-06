Julian Ventouris

Seit 2010 privat am Aktienmarkt aktiv investiert, mit einer durchschnittlichen Rendite zwischen 8% und 12%. Vor allem im Jahr 2020 war es im Wachstumsbereich kaum möglich, keine Erfolge zu erzielen. Das grosse private Interesse am Finanzmarkt wurde bereits früh durch den eigenen Grossvater erzeugt und gefördert. Die Marktlage zum Juni 2021 ist positiv, jedoch sind Inflationsängste ein spürbarer Unsicherheitsfaktor. Der FED Chef Powell hat sich in den letzten Wochen äusserst gut geschlagen (erkennbar an den kürzlich fallenden UST10 yields), jedoch bleibt das FOMC im Herbst abzuwarten. Hier ist in Bezug auf die Menge der Anleihekäufe und Zinsgestaltung seitens der FED Achtung zu schenken, insbesondere auch die parallel berichteten Inflationszahlen (hier CPE) sowie Entwicklung des Wirtschaftswachstum, um die Thematik Hyperinflation objektiv bewerten zu können. Täglicher Konsum von Finanznachrichten (Bloomberg) und industriespezifische News im Bereich Technologie (z.B. Operating Systems, Cloud, Digital Payments, Blockchain, Artificial Intelligence, Big Data). Lange Finanzmarkterfahrung (primär im privaten Leben) ermöglichen mir eine objektive und sektorübergreifende Betrachtung des Marktes und eine abgeleitete Konstruktion eines Portfolios. show more

