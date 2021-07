Seit 6 Jahren investiere ich bereits an der Börse mein Geld. Ich war schon immer unternehmerisch und ökonomisch interessiert und kam dadurch zum Aktienhandel. Momentan befinden wir uns in einer sehr schwierigen Marktlage, die für einige Unternehmen das Aus bedeuten werden. Daher ist es umso wichtiger die Unternehmen zu finden, die als Profiteure stabil aus dieser Krise gehen und weiter wachsen. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 0 to 1 year Risk class 2: 1 to 3 years Risk class 3: 1 to 3 years Risk class 4: 0 to 1 year Risk class 5: 0 to 1 year