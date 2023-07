Seit mehr als 24 Jahren Erfahrungen im Bereich Aktien, Investmentfonds, CFD und Optionsscheine,etc.. Da hochspekulative Investments auch zu hohen Verlusten führen kann, habe ich mich entschieden langfristige Investments in solide Unternehmen zu tätigen über die ich mich ausgiebig informiere bevor ich Investments tätige. Es werden keine Investments in Start-Ups oder irgendwelche Trends getätigt. Als Strategie verfolge ich ganz konservative Ansätze von Kostolany, Buffet und Graham. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years