Seit Jugendjahren von der Börse fasziniert bin ich nun seit über 10 Jahren erfolgreich am Aktienmarkt. Börse ist das Spiel von Angst und Gier und dieses gilt es gewinnbringend für sich auszunutzen. Inspiriert vom großen André Kostolany möchte ich einige Zitate von ihm hier wiedergeben, die man sich verinnerlichen sollte und die meine Handelsstrategie maßgeblich beeinflusst hat. "Gewinn an der Börse sind wie Schmerzensgeld. Erst kommen die Schmerzen und dann das Geld." "Spekulieren kann jeder. Es zur richtigen Zeit zu tun – das ist die Kunst." "An der Börse ist alles möglich – auch das Gegenteil." "Geld ist der Sauerstoff der Börse" "An der Börse sind 2 mal 2 niemals 4, sondern 5 minus 1. Man muss nur die Nerven haben, das minus 1 auszuhalten" "Wer die Aktien nicht hat wenn sie fallen, hat sie auch nicht wenn sie steigen" "Man soll die Ereignisse nicht mit den Augen verfolgen, sondern mit dem Kopf. Oft ist es sogar an der Börse besser, die Augen zu schließen." "Immer Angst haben, nie erschrecken!" "Ich kann Ihnen nicht sagen, wie man schnell reich wird; ich kann Ihnen aber sagen, wie man schnell arm wird: indem man nämlich versucht, schnell reich zu werden" Alle Aktien/Hebelprodukte können auch von mir privat gehandelt werden. show more

