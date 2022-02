Als interessierter Mensch in Finanzangelegenheiten beschäftige ich mich seit vielen Jahren mit Aktien und in letzter Zeit auch verstärkt mit Chancen und Risiken von Zertifikaten. Ziel ist hier immer gewesen eine langfristige finanzielle Unabhängigkeit zu erreichen. Dies möchte ich jetzt in langfristig erfolgreichen Anlageideen umsetzen. show more

Awards of all wikifolios

Good communicator