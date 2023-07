Torsten Martin

Ich bin seit 1991 im Handel und der Beratung mit Wertpapieren tätig. Mein Hauptaugenmerk lag in dieser Zeit in der Betreuung von Kundengeldern mit Vermögen über 1 Mio. Euro. Hier berate ich alle Arten von Wertpapieren, die am Kapitalmarkt notiert werden. Den größten Anteil macht hierbei die Analyse und Empfehlung von Aktien, Zertifikaten und sonstigen Derivaten aus. Natürlich bin ich auch im Bereich der Renten und Fonds tätig. Ich tätige keine Geschäfte im Private Equity oder Geschlossenen Beteiligungen. Über die Jahre habe ich mir umfangreiches Wissen, insbesondere im Bereich der Chartanalyse, angeeignet, dass ich in meine Anlagestrategie einfließen lasse. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years