Thomas Schottes

Durch das neue Wundermaterial Graphen bin ich dazu gekommen, an der Börse in Unternehmen zu investieren, die dieses Material verarbeiten. Durch Covid19 und der damit verbundenen Forschung an einem Impfstoff, bin ichauf einige Pharma- und Biotechunternehmen aufmerksam geworden, in die ich dann investiert habe, womit ich Anfang 2021 meine ersten nennenswerten Gewinne realisiert habe. Mein Portfolio ist in der Zwischenzeit auf weit über 100 verschiedene Positionen angewachsen. Das Hauptaugenmerk lege ich auf sehr ausgiebige Recherchearbeit, die auch schon mal 10 Stunden am Tag in Anspruch nimmt, bevor ich in ein bestimmtes Unternehmen investiere. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 0 to 1 year Risk class 2: 0 to 1 year Risk class 3: 0 to 1 year Risk class 4: 0 to 1 year Risk class 5: 0 to 1 year