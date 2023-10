Kostas Thomas

Seit 2011 in der Börse aktiv tätig. Mit der ständigen Weiterentwicklung meiner Fähigkeiten versuche ich das erlernte Wissen in meinem Trading einfließen zu lassen und beabsichtige nun über das Wikifolio den Investierten daran teilhaben zu lassen. Mein Ziel ist es kontinuierlich besser abzuschneiden als der Markt und natürlich am Ende eines Jahres einen ordentlichen Gewinn zu erwirtschaften. Während meines Studiums zum M.Sc. der Betriebswirtschaftslehre (Schwerpunkt: Finanzen und Versicherung) an der Universität Hamburg und der San Diego State University gewann ich u.a. Erfahrung in dem Bereich Asset and Relationship Management bei Spudy & Co Family Office in Hamburg. Im Anschluss absolvierte ich ein Traineeprogramm bei der Privatbank M.M.Warburg, wo ich unter anderem die Abteilungen Corporate Finance, Portfoliomanagement und Sales & Trading durchlaufen habe. Seit 2013 bin ich als Unternehmer aktiv (u.a. als Managing Partner im Familienunternehmen - Leitung div. Bereiche (wie Finance & Operations). ..jedoch immer im Blick: die Kapitalmärkte :) Risikohinweis / Disclaimer: Die hier genannten Instrumente stellen keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiere, allen voran Aktien Nebenwerte und Derivate, können einer hohen Schwankung unterliegen. Diese kann in einzelnen Fällen zu erheblichen Verlusten führen. Eine Haftung für entstandene Vermögensverluste besteht nicht. Ich weise darauf hin, dass ich persönlich Positionen in den jeweiligen Gattungen halten und auch jederzeit auflösen kann. Risikohinweis: Der Handel mit Finanzprodukten unterliegt einem Risiko. Sie können Ihr eingesetztes Kapital verlieren. show more

Awards of all wikifolios

Regular activity