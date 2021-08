Thomas Richter

Zu mir kann ich sagen, dass ich wie jeder mein Lehrgeld bezahlen musste. Habe dann begonnen Charttechnik zu lernen und bin dann irgend wann bei der Elliott Wellen Theorie gelandet. Mit dieser Technik begann ich dann Rohstoffe zu Traden und habe mir einen Finanziellen Polster aufgebaut der mich von meinem Hamsterrad befreit hat. Was mich jedoch störte, dass ich am Rohstoffmarkt Rollverluste hinnehmen musste und ich daher nicht lange investieren konnte. So kam ich dann zu den Aktienmärkten und meinen ersten BWL Büchern. Ich änderte meine Strategie von traden zu investieren, bzw nutze ich meine Erfahrung vom traden für den Einstieg bzw bei gut gelaufen Positionen um zu reduzieren. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 0 to 1 year Risk class 2: 1 to 3 years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years