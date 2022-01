Till Ulmer

Seit nun mehr als 5 Jahren beschaäftige ich mich mit der Börse und dem Anlegen von Kapital. Anfangs war es nur der Gedanke, dass man etwas selbst für die Rente tun muss. Mittlerweile ist die Börse eine echte Leidenschaft für mich geworden, mit der ich mich täglich gerne beschäftige. In der Vergangenheit konnte ich vielerlei Erfahrung sammeln. So kam ich auch nicht um Misserfolge insbesondere mit Optionsscheinen herum. Gelernt habe ich, dass eine stetige Rendite und Erfolge an der Börse Zeit brauchen. Daher imvestiere ich heute deutlich bedachter, warte richtige Zeitpunkte ab und bin auch in der Lage mal Verluste zu realisieren, wenn dies sein muss. Mein Anlagefokus liegt vor allem in den Megatrends: Umwelt- und Klimaschutz, Digitalisierung, Robotik und Automation, IT und Gesundheit. Dabei können verschiedene Anlageformen wie Aktien, ETFs und Fonds genutzt werden. Mein Ziel ist durch eine langfristige Anlage, stetige Rendite zu erwirtschaften. Die gehandelten Werte sollen vorwiegend mittel- bis langfristig gehalten werden. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years