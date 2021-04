Ich handele seit gut 1 Jahr an der Börse, inzwischen in allen möglichen Anlageklassen. Ich habe mit ETFs angefangen, inzwischen handle ich größtenteils mit Aktien und Krypto. Ich habe einen Teil langfristig investiert und einen Teil für kurzfristige Positionen. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 1 to 3 years Risk class 2: 1 to 3 years Risk class 3: 1 to 3 years Risk class 4: 1 to 3 years Risk class 5: 1 to 3 years