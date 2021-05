Aktien handle ich bereits seit meinem 19. Lebensjahr. Ich habe viel Erfahrung gemacht, wann man verkaufen und wann man kaufen sollte. Auch bei der Auswahl meiner Aktien bin ich schon immer sehr genau und wähle nur Aktien, die meines Erachtens in allen Belangen zukunftsfähig sind. Durch meine berufliche Tätigkeit bin ich täglich mit dem Thema in Kontakt und besitze daher über eine ausgeprägte Kenntnis des gesamten Kapitalmarkts. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 1 to 3 years Risk class 2: 1 to 3 years Risk class 3: 1 to 3 years Risk class 4: 1 to 3 years Risk class 5: 1 to 3 years