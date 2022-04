Timo Schenke

Als die erste Zeitschrift des "der Aktionär" auf dem Markt kam habe ich diese gelesen und das Thema Börse hat mich nie wieder losgelassen. Mit einen Depotkonto bei einem Direkt Broker habe ich mir meine ersten Erfahrungen selbst geholt. Ich habe viele höhen und tiefen mitgemacht von schwindelerregenden Kursgewinnen bis zur Zwangsausbuchung von Wertpapieren aus dem Depot wegen Wertlosigkeit. Psychologische Fallstricke habe ich mittlerweile gut im Griff und es gelingt mir eine gute Rendite bei angemessenen Risiko erzielen. Ich bin immer auf der Suche nach Gelegenheiten und setze diese dann in die Tat um. Leider ist dies nicht mein Hauptberuf aber ich könnte es mir gut vorstellen wenn es so wäre. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years