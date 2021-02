TimTheTrader

Ich bin seit mittlerweile 5 Jahren aktiv an der Börse, Zunächst habe ich passiv über Sparpläne investiert, aber ziemlich schnell die Lust am Stockpicking gefunden. Seitdem suche ich für mein privates Depot trend- und wachstumsstarke Aktien. Dabei verfolge ich vor allem den Long Ansatz, habe aber auch immer eine Cashquote, wenn sich mal eine gute Swingtrading Option ergibt, i.d.R. für mehrere Wochen/Monate. Meine Aktienauswahl im Corona Crash führte zu einer deutlichen Outperformance gegenüber üblichen Indizes. show more

Awards of all wikifolios

Regular activity