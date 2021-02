Tim Senger

Ich habe bereits 10 Erfahrung mit Wertpapieren und Investments. 8 von diesen 10 Jahren habe ich den MSCI World outperformed. Mit Wikifolio möchte ich nun der Masse kostengünstig regelbasierte Strategien bieten, welche Nachweislich zu einer Outperformance geführt haben. Dazu gehören beispielsweise die Magic Formular, Dogs of Dow, Piotroski F-Score und weitere. Würde man jene Strategien im eigenen Depot umsetzen, so führt dies doch meist zu mehr Kosten, mehr Aufwand und Unübersichtlichkeit. Daher ist ein Wikifolio die optimale Lösung für derartige Strategien. Daneben möchte ich aber auch die ein oder andere aktive Strategie handelbar machen. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years