Handel mit Wertpapieren seit über 20 Jahren. Thematische Interesse besteht insbesondere an Lösungen für eine nachhaltigere Zukunft. Mein Handelsansatz stellt dabei eine Mischung sowohl aus technischer als auch fundamentaler Analyse dar. Offenlegung gemäß §34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Es kann vorkommen, dass ich selbst in meinen eigenen Wikifolios sowie in einzelnen in den Wikifolios enthaltenen Werten direkt oder indirekt investiert bin. Darüber hianus will ich darauf hinweisen, dass jegliche Kommentare nur meine persönliche Meinung widerspiegeln, und nicht als Handlungsempfehlungen zu verstehen sind. Bei Investments in Aktien, Zertifikate und Derivate, besteht immer ein Totalverlustrisiko. show more

Awards of all wikifolios

Regular activity Loyal investors Good communicator