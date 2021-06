Bereits in der Jugend hat mich das Thema Börse und Geldanlage fasziniert. Seit meinem ersten Börsenspiel zu Schulzeiten beschäftige ich mich kontinuierlich mit diesem komplexen Thema und versuche mich stetig weiterzuentwickeln. Dafür investiere ich, neben meiner beruflichen Tätigkeit im internationalen Vertrieb eines Konzerns, viel Zeit und Energie. Im Finanzsektor selbst habe ich nie gearbeitet. Meine tiefste Überzeugung ist, dass man sich alles selbst beibringen kann, sofern man die nötige Leidenschaft und Ausdauer dafür mitbringt - und das tue ich. Wie generell im Leben versuche ich auch an der Börse mit einem gesunden Hausverstand und Realismus zu handeln. show more

