Tilman Schleyer

Ich bin Wirtschaftsingenieur und handele neben meinem Beruf als Business Developer seit Mitte 2018 leidenschaftlich mit Aktien und ETFs. Mein Fokus liegt dabei auf einem langfristigen Vermögensaufbau. Insgesamt würde ich mich als ambitionierten Hobby-Investor bezeichnen. Mittlerweile konnte ich mir ein breites Depot aufbauen in dem sich sowohl ETFs als auch Aktien zu etwa gleichen teilen finden. Neben meinen Investitionen in Aktien und ETFs habe ich auch Kryptowährungen und vergebe Privatkredite über bekannte Plattformen. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 1 to 3 years Risk class 3: 1 to 3 years Risk class 4: 1 to 3 years Risk class 5: 1 to 3 years