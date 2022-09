Stefan Sygo

Bereits seit 2004 Handel mit Aktienfonds im Rahmen von Sparplänen. Seit 2006 auch Handel mit Einzelwerten. Seit 2007 Handel mit diversen Hebelwerten. Mittlerweile festgelegt auf Handel von Optionen und Hebelzertifikation mit mittlerem Hebel. Eine Affinität zum Börsenhandel habe ich bereits in der Schule entwickelt, als es damals an das Börsenspiel der Sparkasse ging. Seitdem stets von den Märkten fasziniert. Seit ich mich entschieden habe, auf CFD-Handel und sonstige "exotischere" Hebelwerte zu verzichten, entwickelt sich mein Handel in kontinuierlicher Form. Die Zeit, die ich für den Handel aufwende nimmt stetig ab und entsprechend steigt der Erfolg ;-) show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years