Ich habe mir über 7 Jahre die Strategien von berühmten Hedgefonds Managern wie Ray Dalio, Peter Lynch etc. angeeignet und diese gebündelt in meine Strategie integriert. Auf privater Ebene hat diese Strategie für mich sehr gut funktioniert und deswegen möchte ich andere daran teilhaben und entsprechend der Performance entlohnt werden. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years