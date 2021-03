Ich handle bereits seit vielen Jahren an der Börse. Vor einigen Jahren habe ich für mich persönlich eine Bewertungsmethode für Unternehmen / Aktien entwickelt mit der ich "sehr gut fahre". Diese Methode möchte ich nun mit meinem Wikifolio Euch näher bringen. Ich bin überzeugt davon, dass sich unsere Welt in den nächsten 5 - 10 Jahren radikal verändern wird. Nur wenige Unternehmen können das Tempo und die Veränderungsdynamik mitgehen. In meinem Wikifolio versuche ich genau diese Unternehmen zu finden und darzustellen. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years