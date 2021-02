Das Trading interessiert mich schon Jahre lang. Ich habe auch von der Coronakrise stark profitiert. Ich lese täglich 1 bis 2 Stunden die neusten Aktiennachrichten und kontrolliere mehrmals am Tag meine Aktienstände. Zurzeit investiere ich sowohl in Einzelaktien als auch in Etfs. Gekauft habe ich im letzten Jahr: hellofresch, nel asa, nio und viele weitere Aktien. show more

Awards of all wikifolios

Good communicator