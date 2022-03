Ich trade mit gesundem Menschenverstand und ruhiger Hand. Stamme eigentlich aus der Medien- und Kommunikationsbranche, habe aber in den letzten Jahren einen ganz ordentlichen Track Record an erfolgreichen Invests aufgebaut. Ich mag die Mischung aus substanziell starken Werten und riskanten Geschäften als Würze. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years