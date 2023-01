- 36 Jahre alt und Familienvater - Bachelor of Arts - International Banking & Finance - Investor, kein Trader. Ich zocke nicht, ich bewerte und handle langfristig - Sustainability First, in allem was ich tue: Ob Profits, Beziehungen, Analysen oder Aktionen show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years