Seit meiner Jugend bin ich an Geld- und Kapitalmarkt interessiert. Mit 18 Jahren habe ich mein Depot eröffnet, dh. bin seit über 20 Jahren an der Börse aktiv. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years