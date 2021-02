Philipp Ohlrogge

Seit 2008 beschäftige ich mich mit dem Thema Börse, seit 2015 gibt es für mich nur wenige andere Interessen. Von Langzeitinvestments bis zum Daytrading versuche ich hier mit meinen Wikifolios einen einfachen Weg zu bereiten, sein Geld auf konservative Art und Weise für sich arbeiten zu lassen, Kapitalerhalt steht an erster Stelle. Mein Hauptaugenmerk liegt auf saisonal-statistischem Handel. Jede Handelsidee wird auch in meinem Livekonto gehandelt und wurde über mind. 15 Jahre zurück getestet. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years