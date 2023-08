Ich verfüge über eine Erfahrung von über 25 Jahren an den Märkten. Die ersten 5 Jahre habe ich als Angestellter gearbeitet. Anfangs habe ich Market Making für Optionen an der DTB (heute Eurex) betrieben und die letzten 4 Jahre war ich für den Future Handel verantwortlich. Seit über 20 Jahren betreibe ich Handel auf eigene Rechnung. Ich befasse mich somit ganztägig mit den Märkten. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years