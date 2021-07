Ich bin das erste Mal vor über 10 Jahren mit Aktien in Kontakt gekommen. Seit einigen Jahren erziele ich eine überdurchschnittliche Rendite an der Börse und habe mich in Nebenwerte spezialisiert. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years