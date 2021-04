Peter Winzinger

Ich bin 59 Jahre alt und war über 30 Jahre in einer Fonds-Gesellschaft beschäftigt. Dort habe ich Portfolios mit Aktien und festverzinslichen Wertpapieren gemanagt und betreut. Daher rührt auch mein Faible für ETF-Produkte. Privat habe ich meist erfolgreich mit Derivaten und ETFs auf den DAX-Index und dessen Aktien gehandelt. Ich habe mir im Laufe der letzten Jahre ein Handelssystem erarbeitet, welches in meinen wikifolios zum Einsatz kommen soll. Dadurch sind sowohl kurzfristige Trades wie auch mittel- bis langfristige Investments umsetzbar. show more

Awards of all wikifolios

Regular activity